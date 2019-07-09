В Чите состоится международный чемпионат по разбиванию кости

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На него приедут гости из Китая и Монголии



13 июля в Чите на стадионе «Юность» состоится международный чемпионат по разбиванию хребтовой кости «Айралжан Хатан». Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 человек, в том числе из Китая и Монголии.



Соревнования пройдут в личных первенствах в разных возрастах и в командном зачёте. Отдельный тур будет проведён между женщинами. Регистрация участников начнется в 9:00, соревнование стартует в 10:00.



Помимо чемпионата на стадионе будет организована развлекательная программа, пройдут мастер-классы по стрельбе из лука, по игре «Шагай Наадан», национальному танцу Ёхор. Также центр бурятской культуры из поселка Агинское представит уникальную выставку творческих работ, бурятский ансамбль «Баяр» продемонстрирует гостям народные песни и танцы, будут работать площадки для детей.



Организаторами мероприятия выступает Забайкальская региональная общественная организация бурят при поддержке министерств культуры и физической культуры и спорта региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства края.

