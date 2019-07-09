Торейский дуган в Ононском районе капитально отремонтирован
На ремонт Торейского дугана в селе Новая Заря в Забайкальском крае было выделено 300 тысяч рублей из внебюджетных источников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
О том, что зданию требуется ремонт, настоятель храма Тумэн лама сообщил врио губернатора края Александру Осипову в ходе его рабочей поездки в Ононский район весной этого года.
На выделенные средства был произведён ремонт полов и электропроводки, заново оштукатурены и покрашены стены дугана. Работы были завершены в конце июня. В храме ведётся служба.
Храм был построен верующими Ононского района под руководством Тумэн ламы. Он был торжественно открыт в августе 2012 года. Это единственный буддийский храм на территории Ононского района.
Торейский дуган возведен на пути следования буддийских лам в Россию из Китая, Монголии и Тибета.
В Забайкалье за 300 тысяч капитально отремонтировали дуган
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники управления по вопросам миграции выдали новые паспорта уже 500 жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения
Торейский дуган в Ононском районе капитально отремонтирован
У пожилого мужчины на ранней стадии выявили рак почки
На территориях Иркутской области, попавших в зону затопления, людей переводят из пунктов временного размещения в пункты долговременного пребывания
Чемпионат мира состоится весной 2020 года
Выставка будет работать до осени
Среди победителей – гонщики из Катара и Аргентины. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с этапа ралли «Шёлковый путь»
На Восточном произошла коммунальная авария
Электричество отключили в 38 домах
Ущерб будет взыскан с виновников ДТП
По словам сестры Намжила Нимбуева, создатели фильма работают «за идею»
Движение по перекрытому участку дороги открыто
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по республике днём по юго-западу, крайнему северу местами небольшие кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром
Общество, 08.07.2019
На «Вкусе лета» садоводы продемонстрируют лучшие сорта ягод и проконсультируют всех желающих
Общество, 08.07.2019
Они покажут программу, посвящённую семье Николая II