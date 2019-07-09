В Забайкалье за 300 тысяч капитально отремонтировали дуган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Торейский дуган в Ононском районе капитально отремонтирован



На ремонт Торейского дугана в селе Новая Заря в Забайкальском крае было выделено 300 тысяч рублей из внебюджетных источников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.



О том, что зданию требуется ремонт, настоятель храма Тумэн лама сообщил врио губернатора края Александру Осипову в ходе его рабочей поездки в Ононский район весной этого года.



На выделенные средства был произведён ремонт полов и электропроводки, заново оштукатурены и покрашены стены дугана. Работы были завершены в конце июня. В храме ведётся служба.



Храм был построен верующими Ононского района под руководством Тумэн ламы. Он был торжественно открыт в августе 2012 года. Это единственный буддийский храм на территории Ононского района.



Торейский дуган возведен на пути следования буддийских лам в Россию из Китая, Монголии и Тибета.



