Врачи Бурятии спасли пациента от рака уникальной операцией

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

У пожилого мужчины на ранней стадии выявили рак почки



70-летний житель Бурятии заметил кровь в своей моче, позже анализы выявили раннюю стадию рака почечной лоханки и мочеточника. Чтобы спасти жизнь пенсионеру, врачи провели уникальную операцию. Урологи Республиканской больницы имени Семашко выполнили лапараскопическую нефруретерэктомию - малоинвазивную операцию удаления почки через небольшие проколы в животе. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ имени Семашко.



Почки - один из важнейших органов в системе человека. Рак почки является чрезвычайно серьёзным заболеванием, угрожающим здоровью и жизни человека. Тем не менее он поддаётся лечению, особенно на ранней стадии, уверяют медики.



В большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно. Клинические проявления возникают в основном при поздних стадиях. Наиболее часто отмечаются боль в пояснице и животе, кровь в моче. Процент выявления ранний стадий рака почка увеличило широкое внедрение в клиническую практику методов ультразвукового исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии.



Проведение эндоскопической нефрэктомии по времени длится столько же, как и открытая операция. Кроме того, сокращается травмирование кожи и внутренних органов, пациент быстрее восстанавливается, в несколько раз сокращается послеоперационный период.



- В самом начале подлежит удалению почка: для этого применяется техника лапароскопической нефрэктомии с открытым выделением и взятием под контроль мочеточника. Надпочечник как правило сохраняется, так как редко бывает вовлечён в опухолевый процесс. Следующая фаза состоит в удалении мочеточника. В это время приходится менять положение пациента для получения полноценного внешнего доступа к устью – месту, в котором мочеточник впадает в пузырь – его (мочеточник с устьем) отсекаем и удаляем. После этого ушиваем мочевой пузырь. Удалённые органы и ткани с опухолью отправляем на гистологическое исследование. После операции пациент сразу переводится в отделение. На следующий день разрешается ходить, пить и принимать пищу, - рассказал о проведённой операции уролог республиканской больницы Юрий Эрдынеев.



В республиканской клинической больнице до недавнего времени операции пациентам с раком почки проводились открытым способом. В июле впервые в Бурятии урологи-хирурги провели лапароскопическую нефруретерэктомию с левой резекцией боковой стенки мочевого пузыря.



- Уникальность данной операции состоит в том, что при сохранении радикальности (полного удаления органа с путями метастатирования) для пациента наносится несравнимо низкая травма. Если раньше для проведения подобной операции требовался большой разрез, то сегодня лапароскопическая операция проходит всего через несколько проколов. Пациент активизирован на 1-е сутки, на 2-е и 3-е удалены страховые дренажи. Выписан на 4-е сутки с момента операции, - рассказал уролог Республиканской больницы Арслан Дамбаев.



Врачи отмечают, что в республике этот вид рака достаточно распространённый. Ежегодно в больнице с таким диагнозом оперируется более 10 пациентов.

