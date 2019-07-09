На территориях Иркутской области, попавших в зону затопления, людей переводят из пунктов временного размещения в пункты долговременного пребывания
В отличие от пунктов временного размещения, куда пострадавших эвакуировали оперативно, сразу же после наводнения, пункты долговременного пребывания более комфортны для проживания. Все они благоустроены, укомплектованы стиральными машинами. В них также организовано питание, медицинское обслуживание, консультативная и психологическая помощь. В комнатах люди будут проживать семьями, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Всего в регионе организовано пять пунктов долговременного пребывания людей, пострадавших от наводнения. Один пункт находится в Нижнеудинском районе. Это Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта. Два пункта долговременного пребывания развернуты в городе Тулун на базе общежития коррекционной школы-интерната №28 и ГПБОУ «Тулунский аграрный техникум». По одному пункту долговременного пребывания - в Чунском и Братском районах.
- В санатории «Братское взморье» у нас сейчас 34 человека, но туда ещё будут подвозиться люди. В Тулун, где мы сейчас находимся, людей уже начали сегодня перевозить. Школа-интернат рассчитана на сто человек, аграрный техникум - на двести. По 20-30 человек будут пункты долговременного размещения в Нижнеудинске и в Чуне,- рассказал министр социальной развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
По оперативным данным на понедельник 8 июля, в пунктах долговременного пребывания будет размещено 377 человек, из них 80 детей.
В Иркутской области пострадавших от наводнения переводят в более комфортные условия
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