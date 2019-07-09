Они состоятся в августе в Чите
IX Международные детские спортивные игры пройдут в Чите с 19 по 24 августа. Положение об их проведении размещено на официальном интернет-портале Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Соревнования пройдут в 11 видах спорта: лёгкой атлетике, вольной борьбе, боксе, дзюдо, настольном теннисе, волейболе, плавании, стрельбе из лука, мини-футболе, баскетболе и бурятской борьбе «Барилдаан». Участвовать в них будут юные спортсмены 2003, 2004 и 2005 годов рождения.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, планировалось, что в 2019 году игры примет Бурятия. Тогда на закрытии VIII международных детских спортивных игр в китайском городе Ордос организаторы передали официальный флаг соревнований в руки руководителя делегации сборной России Баира Дашибальжирова.
Международные детские спортивные игры пройдут в Забайкалье, а не в Бурятии
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