В Забайкалье начались соревнования по велоспорту

Первенство ДФО и чемпионат Забайкальского края пройдут в Чите до 15 июля



В Чите стартовали соревнования по велоспорту. В первенстве Дальневосточного федерального округа по велосипедному спорту и Чемпионате Забайкальского края по велосипедному спорту принимают участие юноши 15-16 лет, юниорки 17-18 лет и девушки 15-16 лет.



Спортсмены соревнуются в индивидуальных гонках на время, групповых гонках, индивидуальных гонках на время в гору, парной гонке и критериуме. Трасса гонок пройдёт по маршрутам «Чита – Романовка», «Чита – Бургень» и «Чита – посёлок Песчанка – проспект Жукова». Состязания продлятся до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации забайкальской столицы.

