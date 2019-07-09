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Более 20 домов, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без горячей воды

Более 20 домов, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Общество,  Фото:pixabay.com
На Восточном произошла коммунальная авария

Накануне, 8 июля, в 11:30 в микрорайоне Восточный в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. Без горячей воды остались детский сад № 87 «Улыбка» корпус 3; спец. коррекционная школа-интернат № 62 3 и 4 вида; многоквартирные жилые дома ул. Туполева 16, 16а, 18, 18а; Чкалова 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 ,21; Камова 1, 3, 5, 9,11,15,17,19; Яковлева 1, 7, 13, 17.

В 16:00 установили заглушки на неисправные элементы теплообменника. Горяча вода появилась в домах горожан. Время отключения составило 4 часа 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошла коммунальная авария на улице Терешковой. Было перекрыто движение. За ночь неполадки устранили, сегодня утром движение было восстановлено
отключение воды
 
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