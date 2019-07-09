Врезавшийся в электроопору водитель оставил улан-удэнцев без света

Электричество отключили в 38 домах



Накануне, 8 июля, в 19:30 в районе улицы Южная в Улан-Удэ водитель «Тойоты Гайя» врезался электроопору. В этой связи произошло аварийное отключение электроэнергии.



Без света остались 38 домов частного сектора с улицы Южная проезд 1, 2, 3. Сегодня в три часа ночи авария была устранена. Электричество появилось в домах горожан. Время отключения составило 7 часов 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

