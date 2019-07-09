Электричество отключили в 38 домах
Накануне, 8 июля, в 19:30 в районе улицы Южная в Улан-Удэ водитель «Тойоты Гайя» врезался электроопору. В этой связи произошло аварийное отключение электроэнергии.
Без света остались 38 домов частного сектора с улицы Южная проезд 1, 2, 3. Сегодня в три часа ночи авария была устранена. Электричество появилось в домах горожан. Время отключения составило 7 часов 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Врезавшийся в электроопору водитель оставил улан-удэнцев без света
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