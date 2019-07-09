09 Июля

08 Июля

Популярное

В Улан-Удэ приедет чемпион мира по русским шашкам

В Улан-Удэ приедет чемпион мира по русским шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
Он будет участвовать во всероссийском турнире памяти Ф. А. Завелинского

С 10 по 13 июля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится IV Всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала памяти Ф.А. Завелинского». Открытие соревнований состоится 10 июля в 10:30 в зале стрельбы из лука ФСК. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

«В этом году турнир будет особенно представительным по составу участников. Подтвердили своё участие в соревнованиях действующий чемпион мира по русским шашкам Андрей Федотов (Республика Саха-Якутия), многократный чемпион мира и Европы международный гроссмейстер Николай Стручков (Якутск), экс-чемпион России международный гроссмейстер Антон Созинов (Екатеринбург) и другие. Всего в турнире примут участие 4 гроссмейстера, более 10 мастеров спорта и около ста спортсменов с массовыми разрядами», – отмечают в Федерации шашек Бурятии.

Справка:

Заслуженный работник физической культуры РБ, отличник просвещения России Феликс Александрович Завелинский – основоположник шашечного спорта в Бурятии. Его активная тренерская деятельность, начиная с 1970-х годов, придала серьёзный толчок развитию шашек в республике.
спорт Улан-Удэ ФСК шашки турнир
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске соберутся мировые звёзды аквабайка
В Иркутске соберутся мировые звёзды аквабайка
Общество, 09.07.2019
Они покажут своё мастерство на международном фестивале «Baikal Jet Fest»
О рекорде скорости на Байкале сняли видео
О рекорде скорости на Байкале сняли видео
Общество, 09.07.2019
Гонщики разогнались до 246 километров в час, выполнив парную постановку в дрифт
В Окинском районе на три дня отключили свет
В Окинском районе на три дня отключили свет
Общество, 09.07.2019
Электричество появится вечером 11 июля
Жители Бурятии проедут «Дорогами отцов»
Жители Бурятии проедут «Дорогами отцов»
Общество, 09.07.2019
Желающие принять участие в автопробеге до Халхин-Гола могут подать заявку
Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии
Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии
Общество, 09.07.2019
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила художник иконописи, реставратор икон Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Лидия Васильева
Байкал вошёл в топ-3 популярных для семейного отдыха озёр
Байкал вошёл в топ-3 популярных для семейного отдыха озёр
Общество, 09.07.2019
Туристы с детьми в разгар лета отдыхают в малых городах от 4 до 7 дней
В улан-удэнском СИЗО вручили аттестаты
В улан-удэнском СИЗО вручили аттестаты
Общество, 09.07.2019
В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошло торжественное вручение документов об образовании
В читинском парке появится книжный шкаф
В читинском парке появится книжный шкаф
Общество, 09.07.2019
Они появятся и в других местах города
Аюру Бурдину подарили в Бурятии телёнка
Аюру Бурдину подарили в Бурятии телёнка
Общество, 09.07.2019
О ярких приключениях в Бурятии рассказала его приёмная мама москвичка Наталья Бурдина
В Улан-Удэ закроют переезд на Жердева
В Улан-Удэ закроют переезд на Жердева
Общество, 09.07.2019
Он будет закрыт с 10 по 14 июля
В Бурятии паломников привлекает самопроявившаяся мантра
В Бурятии паломников привлекает самопроявившаяся мантра
Общество, 09.07.2019
Мантра самопроявилась в 1990-х годах на камне в Курумканском районе
Прокуратура потребовать выпустить в Братское водохранилище 10 тысяч мальков пеляди
Прокуратура потребовать выпустить в Братское водохранилище 10 тысяч мальков пеляди
Общество, 09.07.2019
Администрация Осинского муниципального образования должна была компенсировать экологический вред, причинённый строительством автомобильной дороги, ведущей к деревне Шотой

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^