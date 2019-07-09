В Улан-Удэ приедет чемпион мира по русским шашкам

Он будет участвовать во всероссийском турнире памяти Ф. А. Завелинского
С 10 по 13 июля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится IV Всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала памяти Ф.А. Завелинского». Открытие соревнований состоится 10 июля в 10:30 в зале стрельбы из лука ФСК. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
«В этом году турнир будет особенно представительным по составу участников. Подтвердили своё участие в соревнованиях действующий чемпион мира по русским шашкам Андрей Федотов (Республика Саха-Якутия), многократный чемпион мира и Европы международный гроссмейстер Николай Стручков (Якутск), экс-чемпион России международный гроссмейстер Антон Созинов (Екатеринбург) и другие. Всего в турнире примут участие 4 гроссмейстера, более 10 мастеров спорта и около ста спортсменов с массовыми разрядами», – отмечают в Федерации шашек Бурятии.
Справка:
Заслуженный работник физической культуры РБ, отличник просвещения России Феликс Александрович Завелинский – основоположник шашечного спорта в Бурятии. Его активная тренерская деятельность, начиная с 1970-х годов, придала серьёзный толчок развитию шашек в республике.
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