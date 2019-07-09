Они покажут своё мастерство на международном фестивале «Baikal Jet Fest»
2 и 3 августа в акватории у ледокола «Ангара» в Иркутске состоится второй международный фестиваль по аквабайку «Baikal Jet Fest». Мастерство в соревнованиях на гидроциклах и флайбордах покажут любители, спортсмены, действующие чемпионы фристайла из 15 стран мира. Своё участие уже подтвердили мировые звезды аквабайка из Словении, Бразилии, США, Бельгии, Мексики, ОАЭ и Великобритании. Россию представят более 40 спортсменов со всей страны.
Соревнования пройдут в трёх дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл. Для профессиональных спортсменов пройдёт серия мастер-классов от 13-кратного чемпиона России, чемпиона Европы и бронзового призёра чемпионата мира по вейкборду Никиты Мартьянова, а также действующего чемпиона мира по аквабайку Lee Stone.
Для болельщиков предусмотрены развлекательные зоны, гонка на сапбордах. Завершится фестиваль флайборд-шоу с огнемётами и концертами звёзд. Посетить мероприятие в качестве зрителя сможет любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска
В Иркутске соберутся мировые звёзды аквабайка
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