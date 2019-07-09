











В Улан-Удэ за ночь устранили коммунальную аварию на Саянах. Движение на перекрытом участке дороги восстановлено. Место вскрытия будет утрамбовываться, потом участок будет заасфальтирован. Об этом сообщил и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.По его словам, работы по асфальтированию будут завершены в течении недели. Также он поблагодарил работников за быстрое решение проблемы, улан-удэнцев за проявленное терпение и всем, кто работал над устранением.