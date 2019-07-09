В Улан-Удэ за ночь устранили коммунальную аварию на Саянах. Движение на перекрытом участке дороги восстановлено. Место вскрытия будет утрамбовываться, потом участок будет заасфальтирован. Об этом сообщил и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.
По его словам, работы по асфальтированию будут завершены в течении недели. Также он поблагодарил работников за быстрое решение проблемы, улан-удэнцев за проявленное терпение и всем, кто работал над устранением.
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Аварию устранили, спасибо всем, кто работал над устранением: сотрудникам водоканала, работникам комбината по благоустройству, управления трамвая, сотрудникам госавтоинспекции. Жителям спасибо за терпение. Движение открыли, трамваи запустили. Место вскрытия засыпали, будем утрамбовывать, после усадки (от 4 дней – до недели) заасфальтируем.
Как сообщал «Байкал-Daily», коммунальная авария произошла накануне вечером напротив Русского драмтеатра. В На сетях МУП «Водоканал» обрушился свод канализационного коллектора. В этой связи был перекрыт участок дороги, была изменена схема движение транспорта.
Коммунальщики работали всю ночь. Работники Водоканала трёхметровый выкапывали котлован, откачивали оттуда воду. Затем было обнаружено место утечки и приступили к ремонту.