По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по юго-западу, крайнему северу республики местами небольшие кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром
Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 28-33, местами 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 31-33 тепла.
В Улан-Удэ жарко
Общество, Фото:
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