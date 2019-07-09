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В Улан-Удэ жарко

В Улан-Удэ жарко
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по юго-западу, крайнему северу республики местами небольшие кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром

Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 28-33, местами 18-23 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 31-33 тепла.
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