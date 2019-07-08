Сельчанки в Бурятии смогут отдыхать на 4 часа больше

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе



Госдума приняла в первом чтении законопроект, гарантирующий сельчанкам сокращённый рабочий день.



Женщинам, живущим и работающим в сельской местности, будет гарантирована сокращённая продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе.



После принятия закона женщины на селе получат и ещё одну гарантию, кроме сокращённого рабочего времени. А именно, обязательной будет повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделён на части.



Норма, гарантирующая сельским работницам право на сокращённый рабочий день, до сих пор регулируется подзаконным актом, который был принят ещё в советские времена.



По действующему законодательству нормы подзаконных актов могут применяться лишь постольку, поскольку они не противоречат Трудовому кодексу. А в данном случае противоречие имеется, ведь кодекс предусматривает нормальную продолжительность рабочей недели 40 часов.

