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98% призывников Восточного округа заявили, что хотели служить

98% призывников Восточного округа заявили, что хотели служить
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами воинских частей тестируют новобранцев весеннего призыва

Уже изучено более 5,5 тысяч призывников, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов с применением автоматизированного комплекса АРМ-ВП.

- Результаты работы психологов и социологов показали, что 98% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием, - заявили в ВВО.

Высшее образование до службы в Вооружённых силах получили более 380 человек, среднее профессиональное образование имеют около 1,7 тысяч новобранцев, 11 классов закончили почти 1,5 тысячи военнослужащих.

До поступления на службу более 2,2 тысяч новобранцев проходили обучение, почти 2,4 тысяч работали.

Более 170 призывников состоят в браке, у почти у 140 человек есть дети.

Более 3,7 тысячи военнослужащих отнесли себя к числу верующих.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии завершается весенняя призывная кампания.

призывники Восточный военный округ
 
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