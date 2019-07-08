В Бурятии объявлен фотоконкурс «Моя большая дружная семья»
Улан-Удэнская и Бурятская епархия проводит фотоконкурс «Моя большая дружная семья». Лучшие снимки будут бесплатно размещены на баннерах Улан-Удэ. Семья-победитель будет награждена особым ценным призом.
К участию в конкурсе приглашаются семьи, в которых трое и больше детей.
Требования к работам: семейное фото в максимальном разрешении. Работы принимаются по адресу: uud-info@mail.ru
Лучшие фото многодетных семей появятся на баннерах в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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