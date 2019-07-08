В Иркутске выступит театр патриаршего подворья

Они покажут программу, посвящённую семье Николая II



С 12 по 18 июля в рамках Года театра Иркутск посетит театр «Преображение» воскресной школы Преображенского храма патриаршего подворья из города Балашихи Московской области. В нём играют не только взрослые, но и юные актеры, самому младшему из которых – всего 6 лет.



14 июля артисты примут участие в IV Международном фестивале колокольного звона «Байкальский Благовест», посвящённом Святителю Софронию Иркутскому (Кристалевскому). Праздник стартует в 17:00 на бульваре Гагарина у памятника Александру III.



17 июля в Гуманитарном центре города Иркутска – библиотеке имени семьи Полевых артисты представят театрализованную концертную программу, посвящённую семье последнего русского императора Николая II. Кроме того, театр из Балашихи побывает в лагере «Эколог» в Листвянке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

