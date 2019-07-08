Они покажут программу, посвящённую семье Николая II
С 12 по 18 июля в рамках Года театра Иркутск посетит театр «Преображение» воскресной школы Преображенского храма патриаршего подворья из города Балашихи Московской области. В нём играют не только взрослые, но и юные актеры, самому младшему из которых – всего 6 лет.
14 июля артисты примут участие в IV Международном фестивале колокольного звона «Байкальский Благовест», посвящённом Святителю Софронию Иркутскому (Кристалевскому). Праздник стартует в 17:00 на бульваре Гагарина у памятника Александру III.
17 июля в Гуманитарном центре города Иркутска – библиотеке имени семьи Полевых артисты представят театрализованную концертную программу, посвящённую семье последнего русского императора Николая II. Кроме того, театр из Балашихи побывает в лагере «Эколог» в Листвянке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске выступит театр патриаршего подворья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авторы получили рекомендательные письма на гранты для их реализации
Они проведут благотворительный концерт «Sib Aid»
Он победил в личных и командных соревнованиях
Юбиляру исполнилось 90 лет
Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности
Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству вошли 165 проектов
Уроженец Иркутской области взял «бронзу» по вольной борьбе в Сочи
Соревнования пройдут в Кабанском районе
Посылки для пострадавших получит региональное отделение Российского Красного креста.
Всего в Улан-Удэ до 2024 года будет расселено 95 домов
Накануне вертолёт кружил весь день над Междуреченском в Кемеровской области
В Берлине прошёл четвёртый этап Кука мира по стрельбе из лука
Месяц в Прибайкальском район проводились различные мероприятия
В список попала популярная местность на озере Байкал
В правительстве республики обсудили, как усилить борьбу с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями