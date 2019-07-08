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Уникальный бурятский спортсмен выступит на чемпионате Европы и мира

Уникальный бурятский спортсмен выступит на чемпионате Европы и мира
Общество, 
Михаил Асташов стал чемпионом России-2019 по триатлону среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата

Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России 2019 по триатлону лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) класс РТ2. Соревнования прошли в Тюмени с 5 по 8 июля. Теперь спортсмен будет представлять Россию на чемпионате мира и чемпионате Европы в 2019 году, сообщает центр спортивной подготовки Бурятии.

После победы в июне на чемпионате России по шоссейным гонкам, который прошёл в Ижевске, Михаил Асташов вошёл в состав сборной России по велоспорту спортсменов с ПОДА и получил право представлять Россию на чемпионате мира в классе С-2.

- Завоевать право представлять Россию в предолимпийский год, да к тому же по двум видам - это большая честь для Михаила. Считаю, что Миша оправдает полученное доверие и завоюет квоту на участие в Паралимпийских Играх 2020, - выразил надежду тренер спортсмена Николай Тетерин.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Михаил Асташов получил премию МИРа.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен с непростой судьбой. Он родился без рук и ног, но сумел доказать, что его возможности безграничны. Михаил прекрасно выступает в плавании, на одном из турниров обошёл паралимпийского чемпиона Дмитрия Григорьева из Москвы. Спортсмен мечтал попасть на Паралимпиаду-2016 (до которой в итоге не допустили всю сборную России) и упорно готовился. Один из сильнейших паратриатлонистов России, которого прежде упорно не допускали до мировых стартов, наконец, сможет побороться за путёвку на Паралимпиаду.

спорт Паралимпийские игры
 
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