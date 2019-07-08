Народный артист России также намерен перевести деньги пострадавшим
Уроженец Иркутска, народный артист России Денис Мацуев устроит благотворительный концерт в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» в пользу пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
Издание уточняет, что пианист также окажет материальную помощь пострадавшим.
Денис Мацуев узнал о трагедии на родине во время гастролей по Свердловской области.
- Когда узнал, у меня случился шок, ведь это связано с моей родной Иркутской областью. Целый день звоню друзьям, всем - кто что знает, - цитирует Мацуева ТАСС.
По последним данным, в результате паводка в Иркутской области погибли 23 человека, разрушены около 3,5 тысяч домов.
Денис Мацуев даст концерт в пользу пострадавших в Иркутской области
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