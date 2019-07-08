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В Кяхтинском районе чествовали тракториста-долгожителя

В Кяхтинском районе чествовали тракториста-долгожителя
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия
Юбиляру исполнилось 90 лет

90 лет исполнилось 1 июля Александру Артёмовичу Симоненко, живущему в Кяхтинском районе Бурятии. В день рождения юбиляра пришли поздравить представители отдела соцзащиты по Кяхтинскому району, районного Совета ветеранов, районной и поселковой администрации МО «Наушкинское».

Александр Артёмович родился в 1929 году в селе Боций Джидинского района Республики Бурятия. Когда началась война, ему исполнилось 12 лет. Отец ушёл на фронт. Юному Саше пришлось оставить учёбу и идти работать прицепщиком на тракторе. После войны он закончил семилетку и выучился на шофёра-тракториста. В 1949 году был призван в армию на срочную службу. Прослужив 4 года, вернулся в родное село, где до самого ухода на пенсию проработал трактористом.

Александр Артёмович всегда активно участвовал в социалистических соревнованиях сельского и районного масштаба, занимая передовые места. За это он не раз был отмечен почётными грамотами за доблестный труд.

С супругой юбиляр вместе уже 64 года, у них четверо детей и сегодня они помогают воспитывать 10 внуков и 12 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
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