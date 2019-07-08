В Иркутске, Улан-Удэ и Чите наградили верных супругов

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности
8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. В этот день супругам, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад, известным крепостью семейных устоев, добившимся благополучия, а также воспитавшим детей достойными членами общества, вручают медаль «За любовь и верность».
В Иркутской области медалями были награждены 43 супружеских пары. Торжественная церемония состоялась сегодня в Правительстве региона. Ещё 30 пар поздравят и наградят в муниципальных образованиях на торжественных мероприятиях, посвященных этому празднику. Всего с 2008 года медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждено более 680 супружеских пар, информирует пресс-служба правительства региона.
Празднование Дня семьи, любви и верности в Забайкальском крае состоялось накануне. 7 июля на главной площади краевой столицы прошёл праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Мероприятие началось с торжественного парада семей: мамы и папы, дедушки и бабушки, дети, внуки прошли от Дворца бракосочетания до площади Ленина под исполнение Гимна Семьи. На площади были организованы тематические площадки. Читинцы составляли каждый своё семейное древо, фотографировались в специальных фотозонах, мастерили своими руками символ Дня семьи – ромашку, смотрели представления кукольного театра, участвовали в параде колясок и в работе других площадок. Завершилось мероприятие выступлением шоу-проекта «ВнеВременье». В этом году медалью «За любовь и верность» были награждены 75 семей, а за 12 лет, на протяжении которых вручается награда, её обладателями стали порядка 500 забайкальских семей. Об этом сообщает Минкультуры Забайкалья.
В Улан-Удэ торжественное мероприятие, посвящённое празднованию всероссийского дня, прошло 5 июля в Бурятском театре оперы и балета. Медали «За верность родительскому долгу» и «За любовь и верность» вручили 52 супружеским парам республики. Всего в Бурятии в этом году медалями «За любовь и верность» наградят 70 супружеских пар.
В Иркутске, Улан-Удэ и Чите наградили верных супругов
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