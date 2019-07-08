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Улан-удэнский пранкер шокировал водителя трамвая

Улан-удэнский пранкер шокировал водителя трамвая
Общество, 
Парень выполнил опасный трюк ради подписок в соцсети (видео)

Улан-удэнский пранкер попросил подписаться на его страничку в соцсети, выполнив опасный трюк. Молодой человек дождался на остановке трамвай. Пока в вагон входили пассажиры, пранкер сделал стойку на руках, стоя вверх ногами перед стеклом вагоновожатого.

- Я просто думаю, что о себе надо как-то грамотно заявить. Сейчас мы это сделаем. Привет, друзья! У меня есть меньше минуты, чтобы объяснить, что здесь происходит. Я топовый пранкер Бурятии, но хочу стать одним из лучших в России. Всё, что вам нужно сделать – это подписаться на меня, а я отблагодарю вас годным контентом, - говорит подросток.

В это время из вагона водитель трамвая громко сигналила, потом вышла с ломом в руке и прросила парня слезть. Подруга молодого человека снимала всё происходящее на камеру мобильного телефона.



К счастью, пранк обошёлся без происшествий. Судя по всему, ни молодой человек, ни вагон не пострадали.

В МУП «Управление трамвая» осудили поступок. Но поскольку молодой человек не причинил ущерба, привлечь к ответственности его не за что.

- Конкретно по этому случаю не было задержки движения и ущерба. Но он мог причинить ущерб, если бы разбил ногами стекло, например. Или если бы своими действиями задержал трамвайное движение. Тогда с правоохранительными органами бы было дальше, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управление трамвая».

Как сообщал «Байкал-Daily», пранкеры любят удивлять горожан своими выходками. Так, зимой молодой человек искупался в фонтане торгового центра Galaxy.

трамвай пранкеры
 
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