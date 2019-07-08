Посылки для пострадавших получит региональное отделение Российского Красного креста.
С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно. Все посылки будут направлены в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.
К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
- Моющие и дезинфицирующие средства;
- Постельное белье;
- Одежда и обувь;
- Полотенца, подушки, одеяла;
- Нескоропортящиеся продукты питания;
- Мобильные телефоны.
Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается. Также посылки с гуманитарной помощью должны быть надёжно упакованы отправителем.
Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому можно будет отследить доставку гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.
Почта бесплатно доставит гуманитарную помощь в Иркутскую область
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству вошли 165 проектов
Уроженец Иркутской области взял «бронзу» по вольной борьбе в Сочи
Соревнования пройдут в Кабанском районе
Посылки для пострадавших получит региональное отделение Российского Красного креста.
Всего в Улан-Удэ до 2024 года будет расселено 95 домов
Накануне вертолёт кружил весь день над Междуреченском в Кемеровской области
В Берлине прошёл четвёртый этап Кука мира по стрельбе из лука
Месяц в Прибайкальском район проводились различные мероприятия
В список попала популярная местность на озере Байкал
В правительстве республики обсудили, как усилить борьбу с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами воинских частей тестируют новобранцев весеннего призыва
В Бурятии объявлен фотоконкурс «Моя большая дружная семья»
Среди вариантов есть памятник Ленину или дацан на Лысой горе
Михаил Асташов стал чемпионом России-2019 по триатлону среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата