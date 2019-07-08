Почта бесплатно доставит гуманитарную помощь в Иркутскую область

Посылки для пострадавших получит региональное отделение Российского Красного креста.



С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно. Все посылки будут направлены в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.



К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:

- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

- Моющие и дезинфицирующие средства;

- Постельное белье;

- Одежда и обувь;

- Полотенца, подушки, одеяла;

- Нескоропортящиеся продукты питания;

- Мобильные телефоны.



Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается. Также посылки с гуманитарной помощью должны быть надёжно упакованы отправителем.



Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».



Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому можно будет отследить доставку гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

