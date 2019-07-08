Нукутский борец стал призёром чемпионата России

Уроженец Иркутской области взял «бронзу» по вольной борьбе в Сочи



Уроженец села Закулей Нукутского района Иркутской области Юлиан Гергенов стал бронзовым призёром чемпионата России по вольной борьбе. Соревнования проходили с 4 по 8 июля в Сочи и собрали более 370 борцов из 38 регионов страны.



Юлиан Гергенов выступал в весовой категории до 65 килограммов. В схватке за третье место Юлиан одержал победу над спортсменом из Чеченской республики Исламом Дудаевым со счетом 5:4. В этой весовой категории первое место занял Гаджимурад Рашидов, второе место – Начын Куулар. Еще одна бронза – у Муршида Муталимова.



По итогам турнира Юлиан Гергенов включён в состав сборной команды России для дальнейшего отбора на чемпионат мира по вольной борьбе.



Юлиан Гергенов является студентом Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска и воспитанником областной спортивной школы «Тамир» имени И.И. Тыхреновой. Он тренируется у Баира Ильина и Руслана Борокшонова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

