Всего в федеральный реестр лучших практик по благоустройству вошли 165 проектов
Бульвар Карла Маркса города Улан-Удэ попал в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году. Соответствующий приказ глава Минстроя России Владимир Якушев подписал 1 июля 2019 года. Всего в реестр вошли 165 проектов из 112 городов, расположенных на территории 60 субъектов страны.
Бульвар Карла Маркса полностью обновился в 2018 году. На его реконструкцию из федерального бюджета по проекту «Формирование комфортной городской среды» было направлено более 30 млн. рублей. Были сделаны летний водопровод, декоративные арки, детская и шахматная площадки, зона для выгула собак, установлена системы видеонаблюдения и многое другое. За благоустройство БКМ проголосовали более 2 тысяч жителей города в марте 2018 года.
Для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 454 заявки из 84 регионов страны. Наибольшее количество практик представили Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Челябинская области, Республика Коми.
Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
Бульвар Улан-Удэ попал в реестр лучших по России
Общество, Фото:
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