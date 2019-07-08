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Футболисты Бурятии устроили «перестрелку»: видео

Футболисты Бурятии устроили «перестрелку»: видео
Общество, 
Футболисты клуба «Бурятия» готовятся к завтрашней игре

Завтра, 9 июля футбольный клуб «Бурятия» примет на своём поле красноярский «Рассвет». Состоится ответный матч ¼ Кубка Сибири. Первую игру «Бурятия» проиграла, сейчас готовится к реваншу.

Игра состоится на стадионе «Спартак» в 18 часов. Игроки просят зрителей прийти поддержать их.

На предматчевой тренировке улан-удэнские футболисты померялись силами в «перестрелке». Они по очереди забивали мячи в маленькие ворота.


спорт футбол
 
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