Футболисты Бурятии устроили «перестрелку»: видео

Завтра, 9 июля футбольный клуб «Бурятия» примет на своём поле красноярский «Рассвет». Состоится ответный матч ¼ Кубка Сибири. Первую игру «Бурятия» проиграла, сейчас готовится к реваншу.Игра состоится на стадионе «Спартак» в 18 часов. Игроки просят зрителей прийти поддержать их.

На предматчевой тренировке улан-удэнские футболисты померялись силами в «перестрелке». Они по очереди забивали мячи в маленькие ворота.

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