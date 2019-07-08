В столице БАМа - городе Тында Амурской области прошли торжества, посвящённые 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
Поздравить бамовцев с юбилеем приехали помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр транспорта России Евгений Дитрих, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Глава Бурятии отметил, что БАМ и сегодня решает стратегические задачи развития России.
- 45 лет назад сюда пришли люди – в тайгу, в жару, холод, гнус, комарье и победили. Низкий поклон тем, кто строил - ветеранам, строителям, первопроходцам и тем, кто сейчас эксплуатирует БАМ в таких же непростых условиях. БАМ работает, БАМ решает стратегические задачи страны. Владимир Владимирович Путин еще в 2012 году отдельно обратил внимание на развитие БАМа. Принята программа развития Восточного полигона. В прошлом году приказом Президента утвержден следующий этап развития БАМа – БАМ стратегический объект всей России. Спасибо за ваш труд, здоровья вам и процветания! - сказал Алексей Цыденов.
Ранее глава Бурятии посетил Северобайкальск и на юбилейном поезде вместе с ветеранами БАМа проехал по Байкало-Амурской магистрали. На пути следования поезд делал остановки на станциях Кичера, Ангоя, Новый Уоян, Окусикан, Таксимо где прошли праздничные митинги.
Юбилейный поезд «45 лет БАМу» прибыл в Тынду
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