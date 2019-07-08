Они проведут благотворительный концерт «Sib Aid»
13 июля в Иркутске рок-группы региона проведут благотворительный концерт «Sib Aid» для сбора средств для помощи жителям области, пострадавшим от паводка. С 20:00 на сцене «Rock'n'Roll Pub» выступят коллективы «Brilianx», «Парадизель», «Long Island», «SnowWhite» и «Extrovert».
Название «Sib Aid» и дата для концерта выбраны в честь международного благотворительного музыкального фестиваля «Live Aid», который состоялся 13 июля 1985 года. «Да, наша ситуация не такая масштабная, но это не отменяет всего ужаса произошедшего. И мы считаем нужным помочь пострадавшим от паводка в Тулуне, Нижнеудинске, Чунском районе, а также в остальных, не таких больших населённых пунктах», – сообщают организаторы концерта.
Иркутские рокеры соберут деньги для пострадавших от паводка
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