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Танкисты из Бурятии учатся подводному вождению

Танкисты из Бурятии учатся подводному вождению
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Учения проходят на полигоне Цугол в Забайкальском крае

Более 300 военнослужащих танкового соединения из Бурятии приступили к форсированию реки Онон в Забайкальском крае.

На полигоне Цугол механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 отрабатывают на практике различные способы форсирования водных преград. В частности выполняют упражнения по входу, выходу из воды и вождению на плаву.

Помимо этого, экипажи танков Т-72Б выполняют сложнейшее упражнение боевой подготовки – подводное вождение. Перед выполнением норматива боевые машины оборудуются специальными воздуховодами.

Механики-водители Т-72Б преодолевают водную преграду шириной более 100 и глубиной до 5 метров, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Военнослужащие технических подразделений проводят регулярные тренировки по эвакуации экипажей и техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.

Для допуска к вождению под водой личный состав прошёл курс легководолазной подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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