Весенняя призывная кампания завершается в Бурятии

На призывном пункте в Улан-Удэ состоялась торжественная отправка в войска более 200 новобранцев



Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и Тихоокеанского флота.



Проводить молодых людей пришли их семьи, друзья и близкие.



С начала весенней призывной кампании военными комиссариатами Бурятии призвано и отправлено в войска более 900 человек.



Всего в Бурятии вынесены решения о призыве около тысячи жителей республики для прохождения военной службы по призыву.



Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.



