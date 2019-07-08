На призывном пункте в Улан-Удэ состоялась торжественная отправка в войска более 200 новобранцев
Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и Тихоокеанского флота.
Проводить молодых людей пришли их семьи, друзья и близкие.
С начала весенней призывной кампании военными комиссариатами Бурятии призвано и отправлено в войска более 900 человек.
Всего в Бурятии вынесены решения о призыве около тысячи жителей республики для прохождения военной службы по призыву.
Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.
Весенняя призывная кампания завершается в Бурятии
Общество, Фото:
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