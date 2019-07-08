Николай Вербицкий – надежда Бурятии в беге на 800 метров
Легкоатлет из Бурятии Николай Вербицкий завоевал серебряную медаль 61-го знаменитого турнира «Мемориал Знаменских».
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Всероссийские соревнования проходили в подмосковном городе Жуковский, на стадионе «Метеор» с 5 по 6 июля. Участие приняли победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.
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Николай Вербицкий выступал на дистанции 800 метров. С результатом 1:47.39 бурятский легкоатлет финишировал вторым. Первым стал Константин Холмогоров (Москва, Пермский край) со временем 1:45.66. Бронза у Сергея Дубровского (Московская область, Белгород) - 1:47.61.
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Следующие соревнования, в которых примет участие Николай Вербицкий пройдут 13 июля – турнир памяти Игнатьева. 24 июля спортсмен примет участие в 100-м чемпионате России, по выступлениям на котором будет сформирована сборная команда России в том числе и на чемпионат мира, сообщает республиканский Центр спортивной подготовки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня Николай Вербицкий там же в Жуковском на всероссийских соревнования «Мемориал В.М. Евстратова» на дистанции 800 метров завоевал серебряную медаль.
Легкоатлет из Бурятии взял серебро престижного турнира
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