На стадионе в Улан-Удэ устроили мистический танец Цам. Видео

- Каждое движение во время Цам имеет определённый смысл, каждая мантра, прочитанная во время танца, очищает определённые препятствия. Все присутствующие получат благословение божеств и защиту от всего плохого, - поясняют в Сангхе.











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Программа учений: