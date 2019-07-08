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На стадионе в Улан-Удэ устроили мистический танец Цам. Видео

На стадионе в Улан-Удэ устроили мистический танец Цам. Видео
Общество, 
Верующие считают, что каждому буддисту надо раз в жизни попасть на учения, которые проходят в Улан-Удэ

6 июля в столице Бурятии стартовали буддийские учения Дуйнхор Ван 2019 – Посвящение Калачакра. Учения проводит известный во всём мире духовный учитель буддизма, мастер буддийской тантры Жадо Ринпоче (уроженец Тибета Тензин Джунне). Жадо Ринпоче получил благословение лично Далай-ламы даровать Ван жителям России.

- В этой жизни обязательно надо попасть на это Учение, - поясняют в Буддийской Традиционной Сангхе России.

В Улан-Удэ на Посвящение Калачакры съехались паломники со всей России. Ранее власти озвучивали, что ожидается приезд около 20 тысяч гостей.

Учения проходят на Центральном стадионе. 6 июля здесь готовились к построению песочной мандалы Калачакра. Ламы читали текст Дуйнхор Сачог.

7 июля на стадионе состоялся древнейший красивый мистический тайный танец Цам.

- Обряд уходит корнями ко временам Великих Мастеров танца Цам, когда они обращались с молитвами об очищении местности и разрешение на строительство Мандалы, куда войдут все 772 божества во главе с Калачакра. Мистерия Цам - тайный ритуальный танец – очищение местности, испрашиваение у Владыки Времени разрешение на построение мандалы – Дворца Калачакры, - сообщают в Буддийской Сангхе.

Во время обряда ламы вошли в медитацию во время танца, читая определённые молитвы. Считается, что тем самым они очистили местность. Буддисты верят, что после обряда очищения Идам Калачакра спустился на это очищенное место со своей свитой.

- Каждое движение во время Цам имеет определённый смысл, каждая мантра, прочитанная во время танца, очищает определённые препятствия. Все присутствующие получат благословение божеств и защиту от всего плохого, - поясняют в Сангхе.



Увидеть ещё раз уникальную Мистерию Цам можно будет вновь 13 июля.


Программа учений:

8 июля, понедельник

5.00 -12.00 Прочтение текста Дуйнхор Сачог (подготовительная часть перед построением песочной Мандалы Калачакра).

9 июля - 11 июля

8.00 –12.00 Прочтение текста Дуйнхор, построение песочной Мандалы Калачакра.

17.00 –21.00 Подготовительная часть перед Посвящением Дуйнхор Ван:

1) Лун (устная передача) и комментарии на текст Великого Чже Цонкапы «Три основы Пути».

2) Лун (устная передача) и комментарии на текст Нгульчу Гьялсэ Тогме Сангпо «37 практик Бодхисаттвы».

12 июля, пятница

8.00 – 12.00 Прочтение текста Дуйнхор, построение песочной Мандалы Калачакра.

17.00 –21.00 Подготовительная часть перед Посвящением Дуйнхор Ван:

1) Лун и комментарии на текст Великого Чже Цонкапы «Три основы Пути».

2) Лун и комментарии на текст Нгульчу Гьялсэ Тогме Сангпо «37 практик Бодхисаттвы», зарождение Бодхичитты.

Завершение строительства Мандалы.

13 июля, суббота

7.00 –12.00 Прочтение текста Дуйнхор.

с 14.00 ЦАМ Чодгар (гирлянды подношений танцами Мандале).

14 июля, воскресенье

7.00 –12.00 Прочтение текста Дуйнхор.

17.00 – 21.00 Подготовительная часть Дуйнхор Ван (подготовка к принятию Посвящения Калачакра).

15 июля, понедельник

7.00 –12.00 Прочтение текста Дуйнхор.

17.00 -21.00 Дуйнхор Ван (Посвящение Калачакра).

16 июля, вторник (11 день)

7.00 –12.00 Прочтение текста Дуйнхор.

17.00 –21.00 Дуйнхор Ван (Посвящение Калачакра).

17 июля, среда

7.00 – 12.00 Прочтение текста Дуйнхор.

17.00 – 21.00 Дуйнхор Ван (Посвящение Калачакра)

Разбор песка Мандалы.

18 июля, четверг

8.00 –12.00 Подношение песка Мандалы хозяину воды – Лусад Хаану.

17.00 –21.00 Лун (устная передача), обширный комментарий практики шестиразовой Гуру-йоги Калачакра.

19 июля

8.00–12.00 Лун (устная передача), обширный комментарий практики шестиразовой Гуру-йоги Калачакра.

17.00 -21.00 Лун (устная передача), обширный комментарий практики шестиразовой Гуру-йоги Калачакра.
буддизм учения
 
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