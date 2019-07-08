На ремонт больницы в Селенгинске выделено 27 миллионов рублей









Обновление ждёт и пищеблок. Подвалы не пригодны для хранения продуктов, в этой связи не хватает места в цехах приготовления и хранения готовой продукции. Также необходима установка вентиляционной системы и ремонт канализации.



На ремонт пищеблока запланировано 3 миллиона. Будет создана санитарная комната для персонала. А за счёт высвобождения имеющихся площадей будут приведены в соответствие цеха для обработки сырого сырья и приготовления пищи. Обновление ждёт и пищеблок. Подвалы не пригодны для хранения продуктов, в этой связи не хватает места в цехах приготовления и хранения готовой продукции. Также необходима установка вентиляционной системы и ремонт канализации.На ремонт пищеблока запланировано 3 миллиона. Будет создана санитарная комната для персонала. А за счёт высвобождения имеющихся площадей будут приведены в соответствие цеха для обработки сырого сырья и приготовления пищи.

В Селенгинской районной больнице идёт капитальный ремонт. На эти цели выделено 2 миллионов рублей в рамках мероприятий по развитию центров экономического роста ДФО.С момента постройки в здании главного корпуса капитального ремонта не проводилось. Учреждение расположено в типовом больничном комплексе с центральным отоплением, водоснабжением и канализацией. В этом здании располагается поликлиника, лаборатория, отделения стационара: терапевтическое, родильное, хирургическое с блоком реанимации и интенсивной терапии.- При этой планировке помещений нерационально использовались имеющиеся площади, не были соблюдены принципы маршрутизации пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи. Разработчики дизайн-проекта предусмотрели соблюдение принципов бережливого производства. Пространство будет организовано таким образом, чтобы упростить маршрутизацию, и тем самым уменьшить время, затрачиваемое пациентом на обследование, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.