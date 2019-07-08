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В Улан-Удэ до +32

В Улан-Удэ до +32
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман

Ветер западный 2-7, местами 10-15 м/с. Температура днём 29-34, местами 19-24 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём 30-32 тепла.
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