По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман
Ветер западный 2-7, местами 10-15 м/с. Температура днём 29-34, местами 19-24 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём 30-32 тепла.
В Улан-Удэ до +32
Общество, Фото:
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