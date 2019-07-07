На федеральном уровне обсуждают, оставлять ли школьников без телефонов с 1 сентября
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что школьникам надо запретить носить смартфоны в школу, так как нет необходимых условий для их хранения, сообщает ТАСС.
- Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность, - сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT идею запрета телефонов в школах.
- Это уже не первая подобная инициатива. Но раньше говорилось не о полном запрете использования мобильных телефонов в школах, а об ограничении средств мобильной связи. Логично, если дети не будут пользоваться телефонами на уроках. Но есть, допустим, младшие школьники, которые несколько раз в течение дня созваниваются с родителями, есть старшие школьники, которые могут воспринять эту инициативу в штыки, — сказала она.
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть россиян – 73%, поддерживает инициативу запрета использования смартфонов и иных гаджетов детьми во время учебных занятий.
Также 69% респондентов полагают, что школьники станут лучше учиться, если подобные ограничения будут введены.
В России хотят запретить смартфоны в школах
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