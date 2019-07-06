Новобранцев из Бурятии отправили в научные роты



По окончании прохождения военной службы молодые люди планируют продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах минобороны России и получить первые офицерские звания, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В Бурятии состоялась торжественная отправка призывников в научные роты. Новобранцы успешно окончили вузы, участвовали во всероссийских и международных конференциях. Кроме того, некоторые из них имеют опыт работы в области информационных технологий.Будущие военные прошли тестирование для определения должного уровня знаний. Так, 3 кандидата отправились в научную роту Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова и 1 кандидат в научную роту Военно-морского флота города Санкт-Петербург.Наряду со всеми новобранцами ребята прошли военно-врачебную комиссию, тестирование у психологов, получили военную форму, а сотрудники военкомата изготовили персональные электронные карты (ПЭК).