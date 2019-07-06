В Улан-Удэ разыскивают пропавшего пенсионера



Был одет: футболка цвета хаки, брюки светлые, полуботинки войлочные.



Страдает расстройством памяти.



- При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 8(3012)43-52-84 102 (112), - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







В Улан-Удэ полицейские разыскивают 79-летнего горожанина Анатолия Булбаева. Утром 5 июля пенсионер ушёл из дома по улице Песчаной в посёлке Импульс и пропал.азиат, на вид 80 лет, среднего телосложения, рост 164 см.