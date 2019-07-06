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В Улан-Удэ разыскивают пропавшего пенсионера

В Улан-Удэ разыскивают пропавшего пенсионера
Общество,  Фото:ориентировка МВД
Дедушка страдает потерей памяти

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 79-летнего горожанина Анатолия Булбаева. Утром 5 июля пенсионер ушёл из дома по улице Песчаной в посёлке Импульс и пропал.

Приметы: азиат, на вид 80 лет, среднего телосложения, рост 164 см.

Был одет: футболка цвета хаки, брюки светлые, полуботинки войлочные.

Страдает расстройством памяти.

- При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 8(3012)43-52-84 102 (112), - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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