В Улан-Удэ разыскивают пропавшего пенсионера

Дедушка страдает потерей памяти
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 79-летнего горожанина Анатолия Булбаева. Утром 5 июля пенсионер ушёл из дома по улице Песчаной в посёлке Импульс и пропал.
Приметы:
азиат, на вид 80 лет, среднего телосложения, рост 164 см.
Был одет: футболка цвета хаки, брюки светлые, полуботинки войлочные.
Страдает расстройством памяти.
- При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02 или 8(3012)43-52-84 102 (112), - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Дедушка страдает потерей памяти
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