Также мужчин оштрафовали за нахождение в лесу в условиях особого противопожарного режима
В 15 километрах от села Мухор-Тала в Хандагатайском участковом лесничестве за незаконную рубку лесных насаждений задержаны двое жителей Заиграевского района Бурятии.
38-летний житель села Мухор-Тала и 30-летний житель села Нарын вырубили около 17 кубометров сосны. Ущерб составил почти 107 тысяч рублей.
С места происшествия сотрудники полиции изъяли заготовленную древесину, бензопилу и грузовик «ЗИЛ».
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело.
Кроме того, мужчины привлечены к административной ответственности за нахождение в лесу во время действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии у «чёрных лесорубов» изъяли бензопилу и «ЗИЛ»
Общество, Фото:
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