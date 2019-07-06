В Бурятии у «чёрных лесорубов» изъяли бензопилу и «ЗИЛ»

Также мужчин оштрафовали за нахождение в лесу в условиях особого противопожарного режима



В 15 километрах от села Мухор-Тала в Хандагатайском участковом лесничестве за незаконную рубку лесных насаждений задержаны двое жителей Заиграевского района Бурятии.



38-летний житель села Мухор-Тала и 30-летний житель села Нарын вырубили около 17 кубометров сосны. Ущерб составил почти 107 тысяч рублей.



С места происшествия сотрудники полиции изъяли заготовленную древесину, бензопилу и грузовик «ЗИЛ».



За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело.



Кроме того, мужчины привлечены к административной ответственности за нахождение в лесу во время действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

