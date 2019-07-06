В Бурятии подозреваемый свёл счёты с жизнью

После самоубийства уголовное дело было прекращено



В Кяхтинском районе Бурятии в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело. Однако после этого он покончил жизнь самоубийством.



Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием преступления. Было предоставлено право на реабилитацию, в том числе право на возмещение имущественного вреда.



Семья обратилась в суд с заявлением о возмещении имущественного вреда в размере 25 тысяч рублей. Бичурский районный суд удовлетворил заявление о выплате компенсации в размере 20 тысяч рублей.



Постановление суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.



