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В Бурятии подозреваемый свёл счёты с жизнью

В Бурятии подозреваемый свёл счёты с жизнью
Общество,  Фото:pixabay.com
После самоубийства уголовное дело было прекращено

В Кяхтинском районе Бурятии в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело. Однако после этого он покончил жизнь самоубийством.

Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием преступления. Было предоставлено право на реабилитацию, в том числе право на возмещение имущественного вреда.

Семья обратилась в суд с заявлением о возмещении имущественного вреда в размере 25 тысяч рублей. Бичурский районный суд удовлетворил заявление о выплате компенсации в размере 20 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.

самоубийство
 
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