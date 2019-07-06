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В Бурятии виной лесных пожаров стала гроза

В Бурятии виной лесных пожаров стала гроза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пожары случились в разных районах республики

За сутки в Бурятии тушили 11 лесных пожаров в Муйском, Курумканском, Северобайкальском, Селенгинском районах. В результате локализован один очаг, ликвидировано два очага. Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Курумканском районе, пяти очагов возгорания в Северобайкальском районе и одного очага в Селенгинском районе.

Причиной лесных пожаров стала гроза.

За сутки на тушении лесных пожаров работало 174 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 24 единицы лесопожарной и тяжелой техники.

Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 7 термоточек в Северобайкальском районе и 2 термоточки в Баунтовском районе в зоне контроля.

- Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Нарушителям грозит штраф до пятисот тысяч рублей.
лесные пожары
 
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