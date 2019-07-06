Сергей Иванов 9 лет возглавлял милицию республики
Накануне в посёлке Баяндай Иркутской области состоялось торжественное открытие памятника почётному работнику правоохранительных органов Сергею Иванову.
Генерал-майор Сергей Иванов – уроженец Баяндаевского района Иркутской области. С 1985 по 1994 годы возглавлял милицию в Бурятии, за время службы был дважды награждён орденом «Знак почёта».
- Выйдя в отставку, большое внимание уделял правоохранительной системе, помогал и словом, и делом. В этом году, коллеги и земляки приняли решение увековечить память на родине заслуженного работника правоохранительных органов. В центре посёлка, на аллее славы, разместили бюст в память о легендарном руководителе органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Мероприятие сопровождалось почётным караулом сотрудников полиции. Почтить память Сергея Федоровича пришли коллеги, родственники, друзья и земляки. Трепетные слова о ветеране прозвучали от руководителя отдела полиции в посёлке Баяндай Александра Буинова, ветеранов и общественников.
Завершилась церемония залпом салютной группы и торжественным возложением цветов.
В Иркутской области открыли памятник руководителю милиции Бурятии
Общество, Фото:
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