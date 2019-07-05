Возможно, в Бурятии будут тренироваться лучники
Бурятия или Забайкальский край будут выбраны для заключительного сбора паралимпийской сборной России по стрельбе из лука перед Паралимпиадой-2020 в Токио. Об этом заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, передаёт ТАСС.
- Мы сегодня лучников поздравили, потому что они по итогам чемпионата мира завоевали восемь лицензий. Это очень здорово, потому что это большая часть команды на Играх, теперь они без нервов, спокойно могут выстраивать свою программу подготовки к Паралимпийским играм, у них впереди еще два международных старта, где ребята смогут заработать еще дополнительные лицензии. Также со старшим тренером и членами команды мы обговорили возможные места проведения заключительного сбора - это, возможно, будет либо Бурятия, либо Забайкалье, как они будут оттуда перелетать непосредственно в Токио, - цитирует Рожкова ТАСС.
Бурятия рассматривается как место подготовки паралимпийцев
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