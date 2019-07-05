В Бурятии ветераны возьмутся за здоровье осуждённых

Ветеранская организация УИС выиграла грант



Ветеранская организация УФСИН России по Бурятии выиграла грант с социальным проектом для осуждённых «Путь к освобождению».



В номинации «Профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи», ветераны уголовно-исполнительной системы выиграли 100 тысяч рублей. деньги выделены из республиканского бюджета.



Этим проектом намерены развить осознанный выбор у осуждённых к здоровому образу жизни, улучшить качество здоровья спортом и снизить совершение повторных преступлений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





