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В Бурятии ветераны возьмутся за здоровье осуждённых

В Бурятии ветераны возьмутся за здоровье осуждённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ветеранская организация УИС выиграла грант

Ветеранская организация УФСИН России по Бурятии выиграла грант с социальным проектом для осуждённых «Путь к освобождению».

В номинации «Профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи», ветераны уголовно-исполнительной системы выиграли 100 тысяч рублей. деньги выделены из республиканского бюджета.

Этим проектом намерены развить осознанный выбор у осуждённых к здоровому образу жизни, улучшить качество здоровья спортом и снизить совершение повторных преступлений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


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