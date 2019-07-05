Ветеранская организация УИС выиграла грант
Ветеранская организация УФСИН России по Бурятии выиграла грант с социальным проектом для осуждённых «Путь к освобождению».
В номинации «Профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи», ветераны уголовно-исполнительной системы выиграли 100 тысяч рублей. деньги выделены из республиканского бюджета.
Этим проектом намерены развить осознанный выбор у осуждённых к здоровому образу жизни, улучшить качество здоровья спортом и снизить совершение повторных преступлений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии ветераны возьмутся за здоровье осуждённых
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аяс Допай попросил поддержки в социальной сети
Ветеранская организация УИС выиграла грант
В Следственном комитете России предложили ввести институт «воздушных маршалов» для борьбы с нарушителями порядка на авиарейсах
Приказом министром обороны России поощрён Баир лама Батомункуев
Автоинспекторы проверили знания правил безопасности движения
«Провожая своих детей, каждый день под угрозой находимся», - заявил мужчина
На следующей неделе начнётся капитальный ремонт трамвайных путей
Сбор вещей для взрослого населения завершён, необходимы продукты питания и средства гигиены
Родители недовольны результатами, судьи сообщают о неспортивном поведении самих представителей юных спортсменов
Они успешно выполнили испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 апреля по 30 июня
Ритуал проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области
Чемпионат России по вольной борьбе стартовал в Сочи
На улице Сахьяновой появится дополнительная полоса
Любопытную статистику ко Дню семьи, любви и верности представил Бурятстат
В Бичурском районе Бурятии прошла проверка целевого использования гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд