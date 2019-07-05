Чемпионат по лёгкой атлетике начнётся завтра в Иркутске

В нём примут участие ветераны и любители



Завтра, 6 июля, в 10:50 на стадионе ИРНИТУ состоится открытие летнего чемпионата Иркутской области по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей этого вида спорта. Вход для зрителей на соревнования свободный. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Программа соревнований:

11:00 – толкание ядра и прыжок в высоту (женщины, мужчины);

11:00 – 100 м (женщины финальные забеги);

11:20 – 100 м (мужчины финальные забеги);

11:30 – прыжок в длину (женщины, мужчины);

11:40 – 1500 м (женщины, мужчины);

12:00 – 400 м (женщины финальные забеги);

12:15 – 400 м (мужчины финальные забеги);

12:00 – метание диска (женщины, мужчины);

12:45 – метание копья (женщины, мужчины);

13:30 – метание молота (женщины, мужчины);

12:30 – 5000 м (женщины, мужчины);

13:15 – 200 м (женщины финальные забеги);

13:20 – 200 м (мужчины финальные забеги);

13:40 – эстафета 4х100 м (женщины финальные забеги);

13:45 – эстафета 4х100 м (мужчины финальные забеги);

14:00 – награждение участников соревнований.

