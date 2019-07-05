В нём примут участие ветераны и любители
Завтра, 6 июля, в 10:50 на стадионе ИРНИТУ состоится открытие летнего чемпионата Иркутской области по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей этого вида спорта. Вход для зрителей на соревнования свободный. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Программа соревнований:
11:00 – толкание ядра и прыжок в высоту (женщины, мужчины);
11:00 – 100 м (женщины финальные забеги);
11:20 – 100 м (мужчины финальные забеги);
11:30 – прыжок в длину (женщины, мужчины);
11:40 – 1500 м (женщины, мужчины);
12:00 – 400 м (женщины финальные забеги);
12:15 – 400 м (мужчины финальные забеги);
12:00 – метание диска (женщины, мужчины);
12:45 – метание копья (женщины, мужчины);
13:30 – метание молота (женщины, мужчины);
12:30 – 5000 м (женщины, мужчины);
13:15 – 200 м (женщины финальные забеги);
13:20 – 200 м (мужчины финальные забеги);
13:40 – эстафета 4х100 м (женщины финальные забеги);
13:45 – эстафета 4х100 м (мужчины финальные забеги);
14:00 – награждение участников соревнований.
Чемпионат по лёгкой атлетике начнётся завтра в Иркутске
Общество, Фото:
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