«Провожая своих детей, каждый день под угрозой находимся», - заявил мужчина
3 июля в администрации Улан-Удэ прошли публичные слушания Генерального плана. Как сообщал «Байкал-Daily», горожане нашли недочёты в новом стратегическом документе города.
На открытые обсуждения собрались более 150 человек. Желающих выступить с предложениями и наболевшими вопросами было полно.
Выступил со своей проблемой и житель СНТ «Сибиряк» микрорайона Левый берег Андрей Красиков, который пожаловался на гостевой дом по соседству, где, по его мнению, оказывают интим-услуги.
- Мы писали во все инстанции по поводу гостевого дома, отеля-сауны, который расположен в непосредственной соседстве со мной, где предоставляются интим-услуги. 19 числа на общем совещании вы дали статус рекреационной зоны этой гостинице. Мы, жители СНТ «Сибиряк», провожая своих детей, каждый день под угрозой находимся, просим запретить эти сауны, - заявил выступающий.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев уверил улан-удэнца, что этот вопрос уже решён.
- Вас услышали. Данный застройщик уже обращался в комитет по архитектуре с тем, чтобы изменить условно-разрешённый вид использования этого земельного участка. Ему отказано. То есть не будет никакой сауны. Вопрос уже решён, - сообщил чиновник.
Улан-удэнец пожаловался на сауну с проститутками рядом с домом
Общество, Фото:
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