Улан-удэнец пожаловался на сауну с проститутками рядом с домом

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Выступление российских синхронисток в Улан-Удэ прошло с аншлагом Общество, «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с показательного выступления сборной России по синхронному плаванию в Улан-Удэ. Сами синхронистки признались, что не ожидали такого приёма