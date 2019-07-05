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Улан-удэнец пожаловался на сауну с проститутками рядом с домом

Улан-удэнец пожаловался на сауну с проститутками рядом с домом
Общество,  Фото:pixabay.com
«Провожая своих детей, каждый день под угрозой находимся», - заявил мужчина

3 июля в администрации Улан-Удэ прошли публичные слушания Генерального плана. Как сообщал «Байкал-Daily», горожане нашли недочёты в новом стратегическом документе города.

На открытые обсуждения собрались более 150 человек. Желающих выступить с предложениями и наболевшими вопросами было полно.

Выступил со своей проблемой и житель СНТ «Сибиряк» микрорайона Левый берег Андрей Красиков, который пожаловался на гостевой дом по соседству, где, по его мнению, оказывают интим-услуги.

- Мы писали во все инстанции по поводу гостевого дома, отеля-сауны, который расположен в непосредственной соседстве со мной, где предоставляются интим-услуги. 19 числа на общем совещании вы дали статус рекреационной зоны этой гостинице. Мы, жители СНТ «Сибиряк», провожая своих детей, каждый день под угрозой находимся, просим запретить эти сауны, - заявил выступающий.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев уверил улан-удэнца, что этот вопрос уже решён.

- Вас услышали. Данный застройщик уже обращался в комитет по архитектуре с тем, чтобы изменить условно-разрешённый вид использования этого земельного участка. Ему отказано. То есть не будет никакой сауны. Вопрос уже решён, - сообщил чиновник.


проституция
 
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