Завтра в Иркутске пройдут соревнования по триатлону

Состязания примет пляж Якоби



6 июля в Иркутске в первый раз пройдут соревнования по кросс-кантри триатлону «Baikal X-Trail». Они состоятся на городском пляже Якоби в районе остановки «Управление ГЭС».



Спортсменам предстоит преодолеть три дистанции на выбор:

- Суперспринт: плавание 375 м, велосипед 10 км, бег 2,5 км, старт в 10:00 (для спортсменов старше 10 лет);

- Спринт: плавание 750 м, велосипед 20 км, бег 5 км, старт в 10:10 (для спортсменов старше 14 лет);

- Олимпийская: плавание 1500 м, велосипед 40 км, бег 10 км, старт в 10:20 (для спортсменов старше 18 лет).



Плавательный этап будет проходить в заливе Якоби. На всех дистанциях будет произведён безопасный, раздельный через 5 секунд, роллинг-старт. Велосипедный этап будет проходить по кругу, проложенному по скверу пляжа Якоби до горнолыжного центра Ерши. Беговой этап будет проходить по плотине ГЭС. Всем участникам соревнований на всех дистанциях после финиша вручается медаль финишёра и диплом участника.

