Сбор вещей для взрослого населения завершён, необходимы продукты питания и средства гигиены
Гуманитарная помощь продолжает поступать в затопленные территории Иркутской области. Волонтёры помогают сортировать все на местах. На совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла сегодня, было принято решение на время прекратить сбор одежды для населения. Необходимости в этом уже нет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Благодарим всех, кто откликнулся и помогает жителям затопленных территорий. Всем миром мы собрали достаточное количество одежды и прекращаем ее прием. Помощь потребуется чуть позже, когда мы будем готовить территории к зиме и началу учебного года. Сегодня есть необходимость в продуктах долгого хранения: это консервы, чай, крупы, макаронные изделия, молоко в тетрапаках. На местах нужны средства гигиены и постельное белье (матрасы, подушки, одеяла), - отметила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
Также продолжается сбор вещей для детей из пострадавших территорий, которые направляются на оздоровление в лагеря. Волонтёры принимают только новые вещи для девочек и мальчиков 7-18 лет.
Детям необходимы: летняя одежда (ветровки, брюки, спортивные костюмы, шорты, футболки, носки, нижнее белье, платья), летняя обувь (тапочки, сандалии, босоножки, резиновые сапоги, кроссовки), для организации досуговой занятости – книги, настольные игры, канцелярские принадлежности (альбомы, фломастеры, карандаши, цветная бумага и другое)
Сбор вещей проходит по 15 июля в будние дни - с 10 до 19 часов, по субботам - с 10 до 15 часов в ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО» по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 54 (район стадиона «Труд», с левой стороны). Контактная информация: (3952)202142, 202141.
В подтопленной Иркутской области завершили сбор вещей для взрослых
Общество, Фото:
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