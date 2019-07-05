05 Июля

04 Июля

Популярное

В подтопленной Иркутской области завершили сбор вещей для взрослых

В подтопленной Иркутской области завершили сбор вещей для взрослых
Общество,  Фото:pixabay.com
Сбор вещей для взрослого населения завершён, необходимы продукты питания и средства гигиены

Гуманитарная помощь продолжает поступать в затопленные территории Иркутской области. Волонтёры помогают сортировать все на местах. На совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла сегодня, было принято решение на время прекратить сбор одежды для населения. Необходимости в этом уже нет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Благодарим всех, кто откликнулся и помогает жителям затопленных территорий. Всем миром мы собрали достаточное количество одежды и прекращаем ее прием. Помощь потребуется чуть позже, когда мы будем готовить территории к зиме и началу учебного года. Сегодня есть необходимость в продуктах долгого хранения: это консервы, чай, крупы, макаронные изделия, молоко в тетрапаках. На местах нужны средства гигиены и постельное белье (матрасы, подушки, одеяла), - отметила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Также продолжается сбор вещей для детей из пострадавших территорий, которые направляются на оздоровление в лагеря. Волонтёры принимают только новые вещи для девочек и мальчиков 7-18 лет.

Детям необходимы: летняя одежда (ветровки, брюки, спортивные костюмы, шорты, футболки, носки, нижнее белье, платья), летняя обувь (тапочки, сандалии, босоножки, резиновые сапоги, кроссовки), для организации досуговой занятости – книги, настольные игры, канцелярские принадлежности (альбомы, фломастеры, карандаши, цветная бумага и другое)

Сбор вещей проходит по 15 июля в будние дни - с 10 до 19 часов, по субботам - с 10 до 15 часов в ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО» по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 54 (район стадиона «Труд», с левой стороны). Контактная информация: (3952)202142, 202141.

гуманитарная помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец пожаловался на сауну с проститутками рядом с домом
Улан-удэнец пожаловался на сауну с проститутками рядом с домом
Общество, 05.07.2019
«Провожая своих детей, каждый день под угрозой находимся», - заявил мужчина
В Улан-Удэ по ночам будут ремонтировать трамвайные пути
В Улан-Удэ по ночам будут ремонтировать трамвайные пути
Общество, 05.07.2019
На следующей неделе начнётся капитальный ремонт трамвайных путей
В подтопленной Иркутской области завершили сбор вещей для взрослых
В подтопленной Иркутской области завершили сбор вещей для взрослых
Общество, 05.07.2019
Сбор вещей для взрослого населения завершён, необходимы продукты питания и средства гигиены
В Бурятии веломарафон обернулся громким скандалом
В Бурятии веломарафон обернулся громким скандалом
Общество, 05.07.2019
Родители недовольны результатами, судьи сообщают о неспортивном поведении самих представителей юных спортсменов
Более 1000 жителей Бурятии получат золотые знаки отличия ГТО
Более 1000 жителей Бурятии получат золотые знаки отличия ГТО
Общество, 05.07.2019
Они успешно выполнили испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 апреля по 30 июня
В Иркутске шаманы поклонятся покровителю Ангары
В Иркутске шаманы поклонятся покровителю Ангары
Общество, 05.07.2019
Ритуал проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области
Борцы Бурятии прибыли на чемпионат России
Борцы Бурятии прибыли на чемпионат России
Общество, 05.07.2019
Чемпионат России по вольной борьбе стартовал в Сочи
В Улан-Удэ расширят четыре перекрёстка
В Улан-Удэ расширят четыре перекрёстка
Общество, 05.07.2019
На улице Сахьяновой появится дополнительная полоса
Семьи в Бурятии стали чаще распадаться
Семьи в Бурятии стали чаще распадаться
Общество, 05.07.2019
Любопытную статистику ко Дню семьи, любви и верности представил Бурятстат
В Бурятии усилили контроль за использованием гражданами древесины
В Бурятии усилили контроль за использованием гражданами древесины
Общество, 05.07.2019
В Бичурском районе Бурятии прошла проверка целевого использования гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд
В Забайкалье мотострелки заманили «террористов» в «котёл»
В Забайкалье мотострелки заманили «террористов» в «котёл»
Общество, 05.07.2019
Огневое поражение наносилось с применением в том числе крупнокалиберных пулемётов «Корд»
Выступление российских синхронисток в Улан-Удэ прошло с аншлагом
Выступление российских синхронисток в Улан-Удэ прошло с аншлагом
Общество, 05.07.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с показательного выступления сборной России по синхронному плаванию в Улан-Удэ. Сами синхронистки признались, что не ожидали такого приёма
Находящая в розыске улан-удэнка сама пришла в полицию
Находящая в розыске улан-удэнка сама пришла в полицию
Общество, 05.07.2019
Её знакомые увидели информацию о розыске в СМИ 
В Улан-Удэ молодые хореографы представили необычные работы: фоторепортаж
В Улан-Удэ молодые хореографы представили необычные работы: фоторепортаж
Общество, 05.07.2019
4 июля на сцене оперного молодые хореографы со всей России показали зрителям результаты творческой лаборатории. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^