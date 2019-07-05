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В Чите почистят русла рек

В Чите почистят русла рек
Общество,  Фото:pixabay.com
Это сделают во избежание подтопления города

В Забайкальском крае пройдут мероприятия по регулированию и расчистке русла реки Чита, которые позволят избежать подтоплений административного центра региона. На сегодняшний день проект разработан и проходит государственную экспертизу, начало работ начнётся уже в текущем году.

- Такой значительный подъём уровня рек Чита и Ингода, какой был в июле 2018 года случается, по данным гидрологов, раз в сто лет. Повторения этого в ближайшие годы и даже десятилетия маловероятны. Тем не менее готовым надо быть ко всему. Профилактическая работа ведётся уже сегодня, – рассказал заместитель министра природных ресурсов региона Заур Аппоев. – В частности, запланировано строительство защитных сооружений и очистка русел рек Чита и Ингода. На 2019 год выделены средства из бюджета края на разработку проектно-сметной документации, в настоящее время объявлен электронный аукцион. Государственным заказчиком по указанным объектам определено ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.

В пределах города Читы запланированы работы по реконструкции бесхозных гидротехнических сооружений. В первую очередь восстановят повреждённые гидротехнические сооружения. По указанным мероприятиям уже составлены дефектные акты, рассчитаны объёмы и стоимости необходимых работ. На текущий ремонт бюджетом края предусмотрено 7 млн. рублей. Ведётся работа по подготовке аукционной документации, торги планируют провести в июле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края.
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