В Бурятии веломарафон обернулся громким скандалом

«По каким показателям и на каком основании менялся финишный протокол и аннулировались результаты участников соревнований Баргузинского района? Убедительная просьба разобраться в данной ситуации и получить ответ на вопрос, за что были выведены из соревновательного протокола результаты сёл Баргузин, Гусиха, посёлка Усть-Баргузин. Дети, родители остались в неведении, что произошло?» - говорится в письме.











- Я считаю, что судья поступила грамотно. Мы же детей должны и во время соревнований обучать. И я считаю, что детям это будет это даже на пользу, уроком будет и родителям, - рассказал Владимир Гаськов.









В Бурятии разгорается скандал вокруг веломарафона-2019, прошедшего в посёлке Усть-Баргузин. Соревнования проводятся 12-й год подряд. На этот раз в них приняли участие около 500 человек разных возрастов.Родители, чьи дети занимаются в Усть-Баргузинской детской спортивной школе, возмущены тем, что их дети, финишировавшие первыми, не получили наград. Письмо с возмущениями и распространяется по Сети. Родители обратились к и.о. главы Баргузинского района Зоригто Сундарову с просьбой разобраться.Из обращения следует, что дети первыми пересекли финишную черту, но когда началось награждение, этих юных велосипедистов не пригласили.Директор веломарафона Владимир Гаськов рассказал «Байкал-Daily» подробности инцидента. По его словам, двое мальчиков, действительно, финишировали первыми, но они нарушили технику безопасности, обнявшись, сидя на велосипедах и не держась за руль.Юных велосипедистов дисквалифицировали за нарушение техники безопасности и неспортивное поведение. Тренера детей уведомили о решении судьи и он согласился, уверил Владимир Гаськов.Но родители остались недовольны решением и начали возмущаться.- Тренеры, завуч спортивной школы тоже возмущались, давили на судью. Судья дисквалифицировала всю спортивную школу за неспортивное, непедагогическое поведение и давление на судью, - рассказал Владимир Гаськов.По его словам, после этого родители сорвали церемонию награждения. Они кричали, вырывали из рук микрофон. Судья была шокирована таким поведением. Она также написала обращение в администрацию района с просьбой разъяснить, как так можно было вести себя в присутствии детей и их родителей, оскорбляя судейскую бригаду.В прошлом году двое мальчиков также нарушили технику безопасности. В результате спортсмены упали и получили серьёзные травмы – перелом кисти, разрыв тонкой кишки и ссадины.В этом году к технике безопасности отнеслись строже и не делали никаких поблажек. Директор поясняет: обнявшись, спортсмены могли упасть с велосипедов и травмироваться, могли пострадать другие участники соревнований, оргтехника.