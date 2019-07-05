05 Июля

04 Июля

Популярное

В Бурятии веломарафон обернулся громким скандалом

В Бурятии веломарафон обернулся громким скандалом
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители недовольны результатами, судьи сообщают о неспортивном поведении самих представителей юных спортсменов

В Бурятии разгорается скандал вокруг веломарафона-2019, прошедшего в посёлке Усть-Баргузин. Соревнования проводятся 12-й год подряд. На этот раз в них приняли участие около 500 человек разных возрастов.

Родители негодуют

Родители, чьи дети занимаются в Усть-Баргузинской детской спортивной школе, возмущены тем, что их дети, финишировавшие первыми, не получили наград. Письмо с возмущениями и распространяется по Сети. Родители обратились к и.о. главы Баргузинского района Зоригто Сундарову с просьбой разобраться.

Из обращения следует, что дети первыми пересекли финишную черту, но когда началось награждение, этих юных велосипедистов не пригласили.

«По каким показателям и на каком основании менялся финишный протокол и аннулировались результаты участников соревнований Баргузинского района? Убедительная просьба разобраться в данной ситуации и получить ответ на вопрос, за что были выведены из соревновательного протокола результаты сёл Баргузин, Гусиха, посёлка Усть-Баргузин. Дети, родители остались в неведении, что произошло?» - говорится в письме.



Обратная сторона медали

Директор веломарафона Владимир Гаськов рассказал «Байкал-Daily» подробности инцидента. По его словам, двое мальчиков, действительно, финишировали первыми, но они нарушили технику безопасности, обнявшись, сидя на велосипедах и не держась за руль.

Юных велосипедистов дисквалифицировали за нарушение техники безопасности и неспортивное поведение. Тренера детей уведомили о решении судьи и он согласился, уверил Владимир Гаськов.

Но родители остались недовольны решением и начали возмущаться.

- Тренеры, завуч спортивной школы тоже возмущались, давили на судью. Судья дисквалифицировала всю спортивную школу за неспортивное, непедагогическое поведение и давление на судью, - рассказал Владимир Гаськов.

По его словам, после этого родители сорвали церемонию награждения. Они кричали, вырывали из рук микрофон. Судья была шокирована таким поведением. Она также написала обращение в администрацию района с просьбой разъяснить, как так можно было вести себя в присутствии детей и их родителей, оскорбляя судейскую бригаду.

В прошлом году двое мальчиков также нарушили технику безопасности. В результате спортсмены упали и получили серьёзные травмы – перелом кисти, разрыв тонкой кишки и ссадины.

В этом году к технике безопасности отнеслись строже и не делали никаких поблажек. Директор поясняет: обнявшись, спортсмены могли упасть с велосипедов и травмироваться, могли пострадать другие участники соревнований, оргтехника.

- Я считаю, что судья поступила грамотно. Мы же детей должны и во время соревнований обучать. И я считаю, что детям это будет это даже на пользу, уроком будет и родителям, - рассказал Владимир Гаськов.




спорт веломарафон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии веломарафон обернулся громким скандалом
В Бурятии веломарафон обернулся громким скандалом
Общество, 05.07.2019
Родители недовольны результатами, судьи сообщают о неспортивном поведении самих представителей юных спортсменов
Более 1000 жителей Бурятии получат золотые знаки отличия ГТО
Более 1000 жителей Бурятии получат золотые знаки отличия ГТО
Общество, 05.07.2019
Они успешно выполнили испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 апреля по 30 июня
В Иркутске шаманы поклонятся покровителю Ангары
В Иркутске шаманы поклонятся покровителю Ангары
Общество, 05.07.2019
Ритуал проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области
Борцы Бурятии прибыли на чемпионат России
Борцы Бурятии прибыли на чемпионат России
Общество, 05.07.2019
Чемпионат России по вольной борьбе стартовал в Сочи
В Улан-Удэ расширят четыре перекрёстка
В Улан-Удэ расширят четыре перекрёстка
Общество, 05.07.2019
На улице Сахьяновой появится дополнительная полоса
Семьи в Бурятии стали чаще распадаться
Семьи в Бурятии стали чаще распадаться
Общество, 05.07.2019
Любопытную статистику ко Дню семьи, любви и верности представил Бурятстат
В Бурятии усилили контроль за использованием гражданами древесины
В Бурятии усилили контроль за использованием гражданами древесины
Общество, 05.07.2019
В Бичурском районе Бурятии прошла проверка целевого использования гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд
В Забайкалье мотострелки заманили «террористов» в «котёл»
В Забайкалье мотострелки заманили «террористов» в «котёл»
Общество, 05.07.2019
Огневое поражение наносилось с применением в том числе крупнокалиберных пулемётов «Корд»
Выступление российских синхронисток в Улан-Удэ прошло с аншлагом
Выступление российских синхронисток в Улан-Удэ прошло с аншлагом
Общество, 05.07.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с показательного выступления сборной России по синхронному плаванию в Улан-Удэ. Сами синхронистки признались, что не ожидали такого приёма
Находящая в розыске улан-удэнка сама пришла в полицию
Находящая в розыске улан-удэнка сама пришла в полицию
Общество, 05.07.2019
Её знакомые увидели информацию о розыске в СМИ 
В Бурятии зенитчики уничтожили высокоманёвренные цели
В Бурятии зенитчики уничтожили высокоманёвренные цели
Общество, 05.07.2019
В ходе учений военнослужащие отработали различные тактические приёмы
В загородных лагерях Улан-Удэ завершается первый сезон
В загородных лагерях Улан-Удэ завершается первый сезон
Общество, 05.07.2019
Второй оздоровительный сезон стартует на этой и следующей неделе
В Улан-Удэ из-за «Посвящения Калачакры» ограничат движение
В Улан-Удэ из-за «Посвящения Калачакры» ограничат движение
Общество, 05.07.2019
Изменения коснутся улиц Шмидта, Свободы, Советской

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^