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Более 1000 жителей Бурятии получат золотые знаки отличия ГТО

Более 1000 жителей Бурятии получат золотые знаки отличия ГТО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они успешно выполнили испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 апреля по 30 июня

Более 1000 жителей Бурятии, успешно сдавшие испытания комплекса ГТО, получат золотые знаки отличия. Об этом говорится в сообщении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Бурятии.

Министр спорта России Павел Колобков подписал очередной приказ «О награждении золотым знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В приказ вошли граждане России, успешно выполнившие испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 апреля по 30 июня 2019 года.

Приказ Министерства спорта России № 99 НГ от 04.07.2019 размещён на сайте регионального оператора gto03.ru в разделе «Документы». Данные по Бурятии - на страницах 85-109.

Выпускники, которым необходимы выписки из приказа о присвоении золотого знака отличия ГТО для поступления могут позвонить региональному оператору по телефону 21-10-41 (доб. 172) или отправить на электронную почту gto03bur@yandex.ru свои данные (ФИО, УИН, дата рождения).


спорт ГТО
 
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