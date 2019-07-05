В Иркутске сформирована Общественная палата

Накануне в неё были избраны 15 представителей



В Иркутске сформирована Общественная палата города шестого созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Накануне состоялась городская конференция общественности, на которой из 24 заявившихся кандидатов от некоммерческих организаций, общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления были избраны в палату 15 представителей. По итогам открытого рейтингового голосования в составе городской палаты шестого созыва:

- Козак Игорь Владимирович, Ассоциация «Межрегиональная палата архитекторов Восточной Сибири»;

- Сизых Иван Александрович, Фонд «Иркутский ботанический сад»;

- Стегайло Владимир Борисович, Иркутская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»;

- Расторгуев Александр Владимирович, Фонд Памяти Сибиряков;

- Филиппов Александр Евгеньевич, Фонд поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале»;

- Коленов Алексей Васильевич, Иркутская городская Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Малинович Роман Дмитриевич, Автономная некоммерческая организация «Клуб молодых архитекторов»;

- Присяжникова Регина Геннадьевна, «Некоммерческое партнерство по содействию развития искусства Дианы Салацкой»;

- Синтоцкий Роман Григорьевич, Иркутская региональная общественная организация-движение «Ветераны Комсомола»;

- Шленова Вера Михайловна, Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;

- Неверов Александр Максимович, Клуб «Фронт» первичного отделения Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области;

- Голышев Роман Валентинович, Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Жемчужников Алексей Николаевич, Межрегиональный фонд поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии»;

- Лесин Вячеслав Николаевич, Иркутская областная общественная организация ветеранов «Союз десантников»;

- Шалак Виктор Константинович, Некоммерческая организация фонд «Содействия истории морской славы земли иркутской».



Ранее 10 членов Общественной палаты утвердил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Приглашение градоначальника к участию в работе городской Общественной палаты шестого созыва приняли:

- директор МКУ «Иркутский городской центр «Патриот», генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор Александр Барсуков;

- ресторатор г. Иркутска, инвестор реставрационных работ, предприниматель Юрий Коренев;

- советник мэра по вопросам экологии, помощник ректора ФГБОУ ВО ИГУ Виктор Кузеванов;

- вице-президент Иркутской региональной общественной организации «Федерация Армейского рукопашного боя», старший тренер Иркутской области по Армейскому рукопашному бою Артём Мелкоступов;

- директор Иркутской областной общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» Наталья Попова;

- руководитель Арт-галереи «Dias» Диана Салацкая;

- директор АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал;

- председатель Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет» Людмила Тучкова;

- председатель первичной профсоюзной организации студентов Иркутской государственного университета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Маргарита Цыганова;

- директор астрономической обсерватории ФГБОУ ВО ИГУ Сергей Язев.



В городской общественной палате представлены научная общественность, деятели культуры, представители бизнес-сообщества, патриотических организаций, спортивной и экологической общественности. На первом заседании нового состава Общественной палаты будут выбраны председатель, заместитель председателя и сформированы рабочие органы Общественной палаты шестого созыва.

