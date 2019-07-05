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В Иркутске сформирована Общественная палата

В Иркутске сформирована Общественная палата
Общество,  Фото:pixabay.com
Накануне в неё были избраны 15 представителей

В Иркутске сформирована Общественная палата города шестого созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне состоялась городская конференция общественности, на которой из 24 заявившихся кандидатов от некоммерческих организаций, общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления были избраны в палату 15 представителей. По итогам открытого рейтингового голосования в составе городской палаты шестого созыва:
- Козак Игорь Владимирович, Ассоциация «Межрегиональная палата архитекторов Восточной Сибири»;
- Сизых Иван Александрович, Фонд «Иркутский ботанический сад»;
- Стегайло Владимир Борисович, Иркутская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»;
- Расторгуев Александр Владимирович, Фонд Памяти Сибиряков;
- Филиппов Александр Евгеньевич, Фонд поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале»;
- Коленов Алексей Васильевич, Иркутская городская Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Малинович Роман Дмитриевич, Автономная некоммерческая организация «Клуб молодых архитекторов»;
- Присяжникова Регина Геннадьевна, «Некоммерческое партнерство по содействию развития искусства Дианы Салацкой»;
- Синтоцкий Роман Григорьевич, Иркутская региональная общественная организация-движение «Ветераны Комсомола»;
- Шленова Вера Михайловна, Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
- Неверов Александр Максимович, Клуб «Фронт» первичного отделения Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области;
- Голышев Роман Валентинович, Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Жемчужников Алексей Николаевич, Межрегиональный фонд поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии»;
- Лесин Вячеслав Николаевич, Иркутская областная общественная организация ветеранов «Союз десантников»;
- Шалак Виктор Константинович, Некоммерческая организация фонд «Содействия истории морской славы земли иркутской».

Ранее 10 членов Общественной палаты утвердил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. Приглашение градоначальника к участию в работе городской Общественной палаты шестого созыва приняли:
- директор МКУ «Иркутский городской центр «Патриот», генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор Александр Барсуков;
- ресторатор г. Иркутска, инвестор реставрационных работ, предприниматель Юрий Коренев;
- советник мэра по вопросам экологии, помощник ректора ФГБОУ ВО ИГУ Виктор Кузеванов;
- вице-президент Иркутской региональной общественной организации «Федерация Армейского рукопашного боя», старший тренер Иркутской области по Армейскому рукопашному бою Артём Мелкоступов;
- директор Иркутской областной общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» Наталья Попова;
- руководитель Арт-галереи «Dias» Диана Салацкая;
- директор АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал;
- председатель Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет» Людмила Тучкова;
- председатель первичной профсоюзной организации студентов Иркутской государственного университета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Маргарита Цыганова;
- директор астрономической обсерватории ФГБОУ ВО ИГУ Сергей Язев.

В городской общественной палате представлены научная общественность, деятели культуры, представители бизнес-сообщества, патриотических организаций, спортивной и экологической общественности. На первом заседании нового состава Общественной палаты будут выбраны председатель, заместитель председателя и сформированы рабочие органы Общественной палаты шестого созыва.
Общественная палата Иркутск выборы
 
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